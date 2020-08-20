عملية جراحية عاجلة تنقذ رضيعاً عمره يومان بمستشفى "الخميس للولادة"

تعرض لفتق بعضلة التنفس أدى إلى ارتفاع الأمعاء والمعدة والطحال

أجرى فريق طبي مختص بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور المهدي نبيل؛ اليوم الخميس، عملية جراحية لإنقاذ رضيع إثر تعرضه لفتق في عضلة التنفس، حيث تبين بعد الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للرضيع البالغ من العمر (يومين) تعرضه لفتق في عضلة التنفس أدى إلى ارتفاع الأمعاء والمعدة والطحال مما تسبب في حدوث ضيق تنفس لدى الطفل.

وتفصيلاً، تم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل وإعادة الأعضاء لمكانها الطبيعي، ورتق الفتق الحجابي، وتكللت بالنجاح، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة - بفضل الله.

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

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20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 10:42 PM

تعرض لفتق بعضلة التنفس أدى إلى ارتفاع الأمعاء والمعدة والطحال

عملية جراحية عاجلة تنقذ رضيعاً عمره يومان بمستشفى "الخميس للولادة"

بندر آل عوض

عسير

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أجرى فريق طبي مختص بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور المهدي نبيل؛ اليوم الخميس، عملية جراحية لإنقاذ رضيع إثر تعرضه لفتق في عضلة التنفس، حيث تبين بعد الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للرضيع البالغ من العمر (يومين) تعرضه لفتق في عضلة التنفس أدى إلى ارتفاع الأمعاء والمعدة والطحال مما تسبب في حدوث ضيق تنفس لدى الطفل.

وتفصيلاً، تم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل وإعادة الأعضاء لمكانها الطبيعي، ورتق الفتق الحجابي، وتكللت بالنجاح، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة - بفضل الله.

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مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

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