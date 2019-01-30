مليشيا الحوثي تهاجم فِرق الأمم المتحدة والفريق الهندسي المكلف بنزع الألغام في الحديدة

هاجمتهم بوابل من النيران ومنعتهم من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية أمس الثلاثاء ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، وذلك بوابل من النيران، ومنعت الفِرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وتفصيلاً، أوضح مصدر في الفريق الهندسي أن الضباط التابعين للشرعية تحركوا الساعة الثامنة صباحًا إلى مطاحن البحر الأحمر، ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، وتم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر إلى قريب خط التماس.

وأضاف: فجأة هطلت على الفريق النيران بكثافة من قِبل المليشيات الحوثية. علمًا بأنه قد تم التنسيق مسبقًا مع مندوب الأمم المتحدة، وأخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام من الطرفين.

وأكد المصدر أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، والمليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق إلا أن مندوب الأمم المتحدة أبلغ الجانب الحكومي بعد انتظار طويل بأن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلبوا منهم العودة حتى إشعار آخر.