كورونا.. 6233 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و883 بمصر و87 بالصين

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد، إلى 596 ألفاً و209.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة إضافية؛ لترتفع الحصيلة إلى 5071 وفاة.

مصر

سجّلت وزارة الصحة المصرية، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبدالغفار؛ في بيان، "إن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 378843 من ضمنهم 314994 حالة تم شفاؤها، و21510 حالات وفاة".

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 100731.

وذكر بيان من اللجنة أن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.