تنظيم وحشي.. "التحالف الدولي" يتعهد بالقضاء على "داعش" واستهداف فرعه بأفغانستان

سيلجأ إلى كل عناصر القوة لضمان هزيمته

تعهّد دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، بالعمل على القضاء على التنظيم، واستهداف فرعه في أفغانستان.

وقال "التحالف" في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية"، وفقاً لـ"رويترز".