ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا

صدر عن "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).

وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 08:53 AM

صدر عن "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).

وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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