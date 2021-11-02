ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).
وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
صدر عن "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).
وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.