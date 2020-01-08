باحثة تفضح "أردوغان" ببطاقة هوية: هذه هي جائزة مرتزقته في ليبيا

تحرّك قوات تركية لدعم حكومة طرابلس عقب تفويض البرلمان أثار اللغط

بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحرك قوات تركية إلى ليبيا، عقب تصديق البرلمان على تفويضه بإرسال قوات إلى طرابلس؛ بدأت ادعاءات تتناثر حول تقديم وعود للمقاتلين الموالين لتركيا بمنحهم الجنسية التركية.

ونشرت الباحثة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بمعهد "The Forum for Regional Thinking" للدراسات، إليزابيث تسوركوف، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشفت فيها أن الحكومة التركية وعدت المقاتلين الموالين لها بالحصول على الجنسية التركية في حال الاستمرار في القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر.

وبحسب "زمان التركية"، أرفقت "تسوركوف" في تغريدتها صورة لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية، وقالت: "مصادر داخل الجماعات السورية المقاتلة في ليبيا، تحصل على دعم من تركيا، أوضحت أنهم وُعدوا بالحصول على الجنسية التركية مقابل قتالهم في ليبيا لمدة 6 أشهر. وقد حصل الكثير من القادة في هذه الجماعات على الجنسية التركية وجوازات سفر تركية، خلال الشهر الماضي".