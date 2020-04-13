"هدف" يعتمد 9 شهادات مهنية احترافية خلال الشهر الجاري

بينها شهادتا محلل الأمن السيبراني ومحترف التسويق الرقمي

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تسع شهادات مهنية احترافية جديدة في مجالات وتخصصات مختلفة، خلال الشهر الجاري أبريل 2020م؛ بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل؛ وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتندرج الشهادات المعتمدة مؤخرًا تحت مسميات: شهادة أمن نظم المعلومات الاحترافية CISSP، وشهادة محترف سلسلة التوريد المعتمد CSCP، وشهادة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية ITIL، وشهادة المخترق الأخلاقي المعتمد CEH، وشهادة محترف التسويق الرقمي المعتمد CDMP، وشهادة محلل الأمن السيبراني المقدمة من CompTIA CYSA، وشهادة معهد تشاردر في المشتريات وعمليات الإمداد CIPS، وشهادة إدارة قواعد بيانات أوراكل 2019، وشهادة أمن قاعدة بيانات أوراكل.

وقال مدير عام تطوير برامج التدريب في الصندوق محمد بن عبدالعزيز الشويعر: برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وأضاف: الشهادات التسع المعتمدة مؤخرًا، ستضاف إلى 31 شهادة أخرى تم اعتمادها في وقت سابق، كما أنها تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا؛ علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقًا معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.