"بلدية تربة" تدشّن مبادرة "السعودية الخضراء" تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع

تستهدف زراعة ٣٠٠٠ شتلة بالشوارع والحدائق والمتنزهات تحسيناً للمشهد الحضاري

دشّن محافظ تربة عبدالله بن علي القراش، صباح اليوم، مبادرة البلدية "السعودية الخضراء" تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديري الدوائر الحكومية ومنسوبي البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي، لـ "سبق"، أن البلدية دشّنت صباح اليوم الأحد الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م مبادرة السعودية الخضراء تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، بتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، ورعاية محافظ تربة عبدالله بن علي القراش.

وتابع "الحارثي"، تم تدشين المبادرة بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديري الإدارات الحكومية ومنسوبي البلدية، حيث تستهدف زراعة ٣٠٠٠ شتلة بالشوارع والحدائق والمتنزهات تحسيناً للمشهد الحضاري ورفع جودة الحياة، وكذلك تعزيزاً لقيم التطوع وتنمية روح الانتماء والمحافظة على المكتسبات الوطنية.