ماذا جنى بعد أشهر؟.. هكذا نجحت تجربة مواطن في زراعة الأرز بالعيدابي

حصد منتوجه الأول الذي سيخضع لعدة مراحل منها مرحلة التقشير والتخزين

استطاع المواطن مفرح بن حسن الغزواني، حصد منتوجه الأول من "الأرز"، في مزرعته التي تقع جنوبي محافظة العيدابي بمنطقة جازان، بعد أشهر من بداية التجربة.

وتفصيلًا، بدأت رحلة مفرح الغزواني في تجربته زراعة "الأرز"، وتخصيصه مساحة صغيرة من مزرعته لزراعته قبل أشهر، ليجني بعدها محصوله الأول الذي زاد عن ٢٠٠ كيلو جرام، والذي سيخضع لعدة مراحل بعد الجني، منها مرحلة التقشير والتخزين.

وما يميز الأرض التي خصصها "الغزواني" لزراعة "الأرز؛ هو تخزينها للمياه الجوفية؛ الأمر الذي ساعد في نجاح عملية الزراعة؛ فيما يمتلك "الغزواني" في مزرعته أصنافًا متنوعة من الأشجار والنباتات المختلفة.

واستحقت منطقة جازان أن يطلق عليها سلة غذاء المملكة؛ إذ باتت تنتج العديد من المنتجات الزراعية ‏المختلفة، ونجحت محافظاتها الجبلية والساحلية في احتضان أصناف متنوعة لم تكن موجودة من قبل، كالكاكاو والجاك فروت والصندل والكينوا وغيرها من النباتات ذات المردود الاقتصادي.