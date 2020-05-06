اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها.
وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.
قال: حبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها.
وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.