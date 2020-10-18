لدعم صفوف الفريق الأول.. ربيع السفياني يوقع لـ"العين"

أعلنت إدارة نادي العين السعودي تعاقدها مع لاعب نادي التعاون ربيع سفياني؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ولعب السفياني 55 مباراة مع التعاون في الدوري السعودي للمحترفين سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف.

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18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 07:04 PM

لدعم صفوف الفريق الأول.. ربيع السفياني يوقع لـ"العين"

صحيفة سبق الإلكترونية

الباحة

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أعلنت إدارة نادي العين السعودي تعاقدها مع لاعب نادي التعاون ربيع سفياني؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ولعب السفياني 55 مباراة مع التعاون في الدوري السعودي للمحترفين سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف.

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