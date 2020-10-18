لدعم صفوف الفريق الأول.. ربيع السفياني يوقع لـ"العين"

أعلنت إدارة نادي العين السعودي تعاقدها مع لاعب نادي التعاون ربيع سفياني؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ولعب السفياني 55 مباراة مع التعاون في الدوري السعودي للمحترفين سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف.
أعلنت إدارة نادي العين السعودي تعاقدها مع لاعب نادي التعاون ربيع سفياني؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ولعب السفياني 55 مباراة مع التعاون في الدوري السعودي للمحترفين سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف.