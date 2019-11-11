تحذير للسعوديين في هونج كونج من التوجه إلى "ساي وان هو"

القنصلية دعتهم لأخذ الحيطة والحذر نظرًا لاندلاع أعمال شغب

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى منطقة "ساي وان هو"؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر": تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة Sai Wan Ho (ساي وان هو)؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون اليوم الاثنين 11 نوفمبر.

وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونغ كونغ، أطلقت النار على محتجين، صباح اليوم الاثنين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.