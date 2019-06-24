بعد تصريحات وزير التعليم .. ترقب لإنهاء ملف لائحة وسلم الوظائف التعليمية

وزير الخدمة المدنية أكّد في وقت سابق أن اللائحة في مراحلها النهائية

أعادت تصريحات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ملفات لائحة وسلم الوظائف التعليمية إلى الواجهة مجدداً، بعدما أكّد في تصريحات نشرتها صحيفة "مكة"، أمس، خلال جولته في منطقة عسير، أن العمل جارٍ على إنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.

و‏‫أكّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في خبرٍ أعدّه الزميل فهد الرياعي؛ أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المعلم والمعلمة.. لافتاً إلى أن العمل في اللائحة وسلم الرواتب بدأ منذ 8 أعوام، لكنه يحتاج إلى تركيز ليتم إنهاؤه في المسار الصحيح.

وتحدث الوزير عن تطوير مكاتب وإدارات التعليم وإعادة ترتيب أحوالها التنظيمية، معلناً نيّة الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات ليكون خلاصة فكرهم وعملهم لمصلحة الطالب والطالبة وما يدور داخل الفصل، لافتاً إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أعلن في شهر جُمادى الآخرة أن لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية، أما فيما يخص سلم الرواتب سبق أن تحدث عنه وزير التعليم السابق أحمد العيسى؛ لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مشيراً حينها إلى أنه يخضع للنظر والدراسة.