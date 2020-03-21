هل يصبح "دواء قطط" طريقاً للخلاص من "كورونا"؟ إليك القصة

طوّرته شركة ماليزية ويستخدم حالياً في العيادات البيطرية بسنغافورة

أعرب الخبراء عن أملهم في أن يعمل دواء مخصّص للقطط على علاج فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي أصاب أكثر من 277 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتسبّب في وفاة 11 ألف حالة، حسب منظمة الصحة العالمية.

ووفق صحيفة "ذا صن"، تجرى حالياً الاختبارات لمعرفة ما إذا كان "Retromad1" الذي يستخدم لعلاج سرطان الدم وفيروس مشابه لـ"كورونا" يصيب القطط، قد يعالج مرض "كوفيد-19" أيضاً.

وينتمي التهاب البريتون المعدي السنوري الذي يصيب القطط لعائلة فيروسات كورونا التي تصيب الإنسان.

وقال الدكتور نغ شير يو؛ الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفالنس تكنولوجيز": "هذا الدواء الذي طوّرته الشركة الماليزية يستخدم في العيادات البيطرية في سنغافورة".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الدواء كان من المفترض أن يستخدم لعلاج مرض الهربس الفيروسي الذي يصيب البشر، لكن لم يتم اختباره رسمياً للاستخدام البشري.

وتتطلع "بيوفالنس تكنولوجيز" الآن إلى اختبار الدواء على البشر، ومعرفة أثره في فيروس كورونا المستجد.. لكن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم اختبار الدواء بالكامل والموافقة عليه سريرياً.

وقال متحدث باسم "بيوفالنس تكنولوجيز"، إن العقار الجديد سيستخدم لعلاج المصابين بعدوى "كوفيد-19"، مؤكداً أنه "ليس لقاحاً، لذلك لا يمكن استخدامه على الأفراد الأصحاء لمنعهم من الإصابة".

ومع اجتياح وباء فيروس كورونا الجديد للعالم، تكافح الحكومات والشركات والمستثمرون لمواجهة أكبر أزمة صحية عامة منذ وباء الإنفلونزا عام 1918.

وفي سياق متصل، ذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، أمس الجمعة، أن علماء روساً بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا على حيوانات في مختبر في سيبيريا.

ونبّه علماء في أنحاء العالم، إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة؛ قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهراً.