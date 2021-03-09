"انتفاخ البطن".. حالة مرضية قابلة للتطور قد تصل للموت!

تشير إلى عدم قدرة عضلة القلب على ضخ الكمية اللازمة من الدم

يشير انتفاخ البطن إلى قصور القلب الاحتقاني، ووفق Express، حذّر الخبراء من أن هذه الحالة المرضية القابلة للتطور، تتميّز بعدم قدرة عضلة القلب على ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى الجسم، ما قد يتسبّب في الموت في النهاية.

وتضيف وفقاً لبيانات الأطباء البريطانيين، إلى أنه من الأعراض الأخرى الخطرة على الحياة، التي تشير إلى قصور القلب، ضيق التنفس في حالة الهدوء والراحة، والتعب وتورم الساقين والسعال المستمر، الذي يمكن أن يزداد ليلاً، والخرخشة والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب.. يضاف إلى هذه الأعراض أيضا فقدان الشهية أو فقدان وزيادة الوزن دون مبرر والدوخة والإغماء والكآبة والقلق.

ويظهر انتفاخ البطن، عادة عندما تتراكم الغازات أو السوائل في تجويف البطن، مسبّبة توسعه، وهذه الحالة تكون إشارة إلى مرض أو خلل وظيفي في الجسم، وليس إلى مرض قصور القلب، بحسب "روسيا اليوم".

ومن الأسباب الرئيسة لانتفاخ البطن، الإفراط في تناول الطعام ومعه ابتلاع الهواء، وكذلك وجود التهابات وأمراض الأمعاء، مثل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، ومرض السكري، ومرض القولون العصبي، وعسر الهضم أو الإمساك المؤقت.