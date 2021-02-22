"بلينكن": أمريكا لن تتوقف عن التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

طالب طهران بالوفاء بالتزاماتها الدولية

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، على رغبة بلاده في التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للأسلحة البالستية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وذكر "بلينكن" أن واشنطن تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، مطالباً إياها باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزاماتها الدولية.