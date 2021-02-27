مرور ينبع: القبض على متهور قطع الإشارة الحمراء ونَشَر المخالفة عبر مواقع التواصل

تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

ألقى مرور محافظة ينبع، القبض على متهور قام بقطع الإشارة الحمراء ونشر المخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في حقه نظامًا.

وقال حساب "المرور السعودي"، على "تويتر"، إنه تم القبض على سائق المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك في تجاوب مع بلاغ مواطن وضح مخالفة أحد الأشخاص يقوم بقطع الإشارة الحمراء، وتم توثيقه بمواقع التواصل الاجتماعي.