أمريكا تتهم عضواً بحزب الله بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في نيويورك وواشنطن

النيابة الفيدرالية قالت إن لديه خبرة في استخدام الأسلحة النارية وصنع القنابل

وجهت النيابة الفيدرالية الاتهام إلى شخص يدعى أليكس صعب، وموقوف منذ شهر يوليو، كان يقوم بمهام استطلاع لصالح حزب الله اللبناني للبحث عن مواقع لشن هجمات إرهابية في نيويورك وبوسطن وواشنطن وإرسال معلومات مستهدفة للقيادة في لبنان.

وتفصيلاً، ووفق سكاي نيوز عربية، قالت النيابة الفيدرالية إن "صعب" عضو في حزب الله منذ عام 1996 ولديه خبرة في استخدام الأسلحة النارية وصنع القنابل.

وقال ممثلو الادعاء إن من بين الأهداف في مدينة نيويورك، جسر جورج واشنطن وتمثال الحرية، كما قام باستطلاع أهداف في بوسطن وواشنطن، بما في ذلك فينواي بارك ونصب واشنطن التذكاري.

ويواجه "صعب" اتهامات بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التآمر والتهم الأخرى.

