"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

بلغ عدد الحالات النشطة 10805 منها 1420 حرجة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1143) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10805) حالات، منها (1420) حالة حرجة.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (509576) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (490696) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8075) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937)، للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏