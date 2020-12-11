"الدفاع المدني" يطرح 18 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"

التقديم يبدأ الأحد المقبل عبر منظومة "جدارة"

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) والتقديم عليها عبر منظومة التوظيف "جدارة" mcs.gov.sa.



وحددت "المديرية" يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ موعدًا للتقديم على هذه الوظائف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .