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على سلم رواتب الموظفين العام.. وهذه هي الأوراق والمستندات المطلوبة

بالأسماء..."التعليم" ترشح 159 مواطناً ومواطنة على الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 2/ 1/ 1441هـ.



ودعت وزارة التعليم المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 159 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم الموجهين لها أو الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (إدارة التوظيف) بمقر الوزارة بمدينة الرياض خلال (10) أيام عمل من تاريخ الإعلان؛ لاستلام نموذج الكشف الطبي، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة شخصية للرجال.

للاطلاع على الأسماء يرجى زيارة الروابط التالية:



https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Nominated_male.xlsx

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Nominated_female.xlsx