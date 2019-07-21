الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار

قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب.

يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها.

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21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 02:07 PM

الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار

عبدالله البرقاوي

الرياض

41 34,045

قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب.

يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها.

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