مدينة سلطان و"الصحة" توقعان اتفاقية تعاون لتكريس خدمة الرعاية المنزلية

تتضمن تطعيمات الأطفال في بيوتهم.. تجنبًا لانتشار "كورونا"

وقعت مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية - أحد المشاريع الرائدة لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية - اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة، لمساندة جهود الوزارة عن طريق تكريس خدمة الرعاية المنزلية.



ويتم من خلال البرتوكول إيصال وإعطاء التطعيمات المطلوبة للأطفال المسجلين لدى الوزارة في منازلهم؛ حيث توفر الوزارة التطعيمات اللازمة، ويتبنى الكادر الصحي بالمدينة توصيلها وإعطاءها للأطفال في أماكن إقامتهم؛ منعًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا.



من جانبه أشاد أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، بالإجراءات والتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تجاه التعامل مع جائحة كورونا.



وأشاد بالبرامج الفعالة الرامية لتوفير أعلى درجات الرعاية والوقاية للمواطنين والمقيمين، لافتًا إلى إجراءات الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة في مواجهة الوباء، والتكامل والتنسيق والتعاون بين كل الجهات في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.



تأتي هذه المبادرة بعد أن لوحظ انخفاض معدل تطعيم الأطفال بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أدت إلى عزوف الأهالي عن زيارة المراكز الصحية لعمل التطعيمات اللازمة لأطفالهم.



وأكد أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية؛ أن المؤسسة ممثلة في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، تعدّ إحدى المنشآت الصحية الوطنية التي تعمل بشكل دائم مع وزارة الصحة وتتكامل مع منظومة القطاع الصحي الوطني.



وأشار إلى أنه مع جائحة كورونا يستمر هذا التكامل في مواجهة الوباء من خلال التعاون والتنسيق لاستقبال وعلاج وعزل مرضى كورونا المتجدد COVID-19 وعمل اللازم تجاه تقديم الرعاية الطبية لهم خلال فترة العزل أو العلاج إذا لزم الأمر.



وأوضح أن إمكانات المؤسسة والمدينة تحت تصرف وزارة الصحة؛ حيث وفرت المدينة ما يقارب 150 سريرًا؛ منها 18 سريرًا للعناية المركزة، و10 غرف عزل تحت إدارة فريق من أطباء المدينة.



وقال إن هذا البرنامج التعاوني مع وزارة الصحة يقدم من المؤسسة، دعمًا للجهود الجبارة لوزارة الصحة، وتكاملاً مع القطاعات العاملة في الدولة لمكافحة هذا الوباء.



وعد مرافق مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، امتدادًا لوزارة الصحة ومكملة لها وأنها تحت تصرف الوزارة.