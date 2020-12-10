"الصحة": وضع منتزه "الثمامة" طبيعي.. "تقصينا" لا يوجد انتشار لمرض "الليشمانيا"

العدوى تنقلها "ذبابة الرمل" وفريق طبي فحص العمالة والمواطنين والمقيمين

أكد المدير العام لنواقل المرض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة الدكتور محمد الزهراني، أن ما يتم تداوله حول انتشار مرض "الليشمانيا" في منتزه الثمامة البري بالرياض، غير صحيح، وأن وزارة الصحة قامت بالبحث ورصد مرض "الليشمانيا" في الثمامة بسبب تقدم أحد المواطنين بشكوى؛ لافتًا إلى تكليف فريق طبي لعمل التقصي الوبائي وفحص جميع العمالة والمواطنين والمقيمين؛ حيث لم يتم اكتشاف أي إصابة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لترصد الناقل "ذبابة الرمل" إن وجد، ولم يوجد الناقل، وتم المكافحة بالمبيدات؛ لا سيما وأن مرض "الليشمانيا" لا ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق التلامس والتنفس والمخالطة؛ بل لا بد من الحشرة الناقلة وهي ذبابة الرمل التي تُرى بالعين المجردة.

وقال الزهراني في حديث مع برنامج "العين الخامسة" على قناة "الإخبارية" السعودية: إن وضع التنزه في الثمامة طبيعي جدًّا؛ مبينًا أن المرض يوجد في المناطق الريفية فقط بالمملكة والعالم.

الجدير بالذكر أن مرض "الليشمانيا" هو مرض طفيلي جلدي مُعدٍ عبارة عن تقرحات في الجلد تدوم لفترات طويلة إذا لم يتم علاجها.