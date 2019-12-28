دورة لتعليم العزف على آلة العود بفنون تبوك

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28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 05:36 PM

دورة لتعليم العزف على آلة العود بفنون تبوك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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