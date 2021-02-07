في الخرمة.. إغلاق 14 محلاً تجارياً خالفت الاحترازات ضد "كورونا"

تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والأنشطة التي تم إغلاقها

أغلقت بلدية محافظة الخرمة وبالتعاون مع الدوريات الأمنية لشرطة الخرمة 14 محلاً تجارياً خالفت العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الفرق الميدانية في بلدية الخرمة والدوريات الأمنية للشرطة جولاتها المكثفة على الأسواق التجارية بالمحافظة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).


وتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والأنشطة التجارية التي تم إغلاقها.

6

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 11:58 PM

تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والأنشطة التي تم إغلاقها

في الخرمة.. إغلاق 14 محلاً تجارياً خالفت الاحترازات ضد "كورونا"

محمد الزامل

الخرمة

0 1,911

أغلقت بلدية محافظة الخرمة وبالتعاون مع الدوريات الأمنية لشرطة الخرمة 14 محلاً تجارياً خالفت العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الفرق الميدانية في بلدية الخرمة والدوريات الأمنية للشرطة جولاتها المكثفة على الأسواق التجارية بالمحافظة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).


وتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والأنشطة التجارية التي تم إغلاقها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021