"ترامب": الصين قتلت مئات الآلاف في العالم بعدم كفاءتها إدارة أزمة "كورونا"

رداً على اتهامات استثنت بكين من المسؤولية عن نشر الوباء

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، أن "عدم كفاءة الصين في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في قتل عدد كبير من الأشخاص في العالم".

وقال "ترامب" في تغريدة: "معتوه في الصين نشر بياناً اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "أكون ممتناً لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر تسبب بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

ويشدد "ترامب" منذ عدة أسابيع على أنّ الحصيلة الثقيلة لكوفيد 19 - وهي أكثر من 320 ألف وفاة في العالم - كان بالإمكان تجنبها في حال تصرفت الصين بشكل مسؤول منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان.