سفير المملكة بساحل العاج يُقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

حضَره عدد من الوزراء والمسؤولين ورئيس الغرفة التجارية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج، عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي "89" في فندق السوفتيل في أبيدجان.

وحضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، ممثلًا لرئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس. والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو، والسفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، وبواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية توري فاما.

وقد حضر الاحتفال 500 شخص، من بينهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين، ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.