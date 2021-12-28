أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، والأكحل، والحناكية، والصويدرة، والفقرة، والمسيجيد، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.