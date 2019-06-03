المدينة المنورة .. جهود أمنية وإنسانية وتنظيمية في "ليلة ختم القرآن"

بإشراف مباشر من أمير المنطقة ونائبه وسط استنفار الجهات ذات العلاقة

تصوير: عبدالرحمن خرساني، عمار الأحمدي :

شهد أكثر من نصف مليون مُصَلٍّ في رحاب المسجد النبوي الشريف ليلة ختم القرآن الكريم، ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك بإشراف مباشر من أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وسط استنفار الأجهزة الحكومية ذات العلاقة التي سخرت الإمكانات البشرية والآلية كافة في خدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.

وكثفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة رحلاتها من المواقع المخصصة في أحياء المدينة المنورة والشوارع لنقلهم إلى المسجد النبوي الشريف وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة وتسهيل نقل المصلين إلى المسجد النبوي الشريف، وعدم تعرضهم للازدحام في الطرق والشوارع.

وشاركت شرطة منطقة المدينة المنورة وفروع الأمن العام بالآليات والقوة البشرية داخل المسجد النبوي الشريف وفي المنطقة المركزية، حيث تولت دوريات الأمن مهامها الأمنية والإنسانية في خدمة الزوار بالمنطقة المركزية، كما قدمت الخدمات الإنسانية والإرشاد لمئات الزوار والمصلين.

وبذل رجال قوة أمن المسجد النبوي الشريف الجهود الكبيرة في المحافظة على المسارات في الساحات الخارجية، وكذلك المحافظة على الممرات داخل المسجد النبوي الشريف؛ لتسهيل عملية دخول المصلين، وتحويل المصلين إلى السطح في حالة امتلاء أروقة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى عملهم الإنساني؛ إذ يتم المحافظة على التائهين من الأطفال حتى يتم تسليمهم إلى ذويهم، وكذلك مساعدة كبار السن وتقديم الخدمات لهم، إضافة للمساعدة في تقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاج إلى المساعدة.

وشاركت أمن الدولة ممثلة في قوة الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة في تسهيل وتنظيم تحركات المصلين في المسجد النبوي الشريف، وذلك حرصًا على سلامة الجميع من التدافع والازدحام، فضلاً عن عمليات الترتيب التي تقوم بها في ساحات المسجد النبوي الشريف.