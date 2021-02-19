الهلال يعلن إصابة "جانغ هيون سو" قبل موقعة الديربي

عاد لاعبو الفريق لتدريباتهم مساء الجمعة

أعلن نادي الهلال، أن الفحوص الطبية أوضحت تعرض اللاعب "جانغ هيون سو" لتمزق في العضلة الضامة، وكان اللاعب تعرّض لإصابة في مباراة الهلال أمام الاتفاق، مما يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام النصر في "ديربي الرياض "يوم الثلاثاء القادم.



وميدانياً عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم بعد تغلبهم على ضيفهم الاتفاق يوم أمس، حيث تركز المران في مجمله على الجانبين البدني والفني.



واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتفاق، ومناورة فنية على جزء من الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.



ويواصل الفريق مساء يوم غد السبت تدريباته؛ وذلك في مقر النادي استعداداً لملاقاة غريمه التقليدي النصر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين برصيد 36 نقطة، بينما النصر يتواجد بالمركز التاسع وفي رصيده 25 نقطة من 19 جولة.