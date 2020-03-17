"التقاعد" معلنة إغلاق جميع فروعها بالمملكة: الخدمات كافة متاحة إلكترونياً

تسهيل وتسريع الإجراءات عن بُعد دون تقيد بزمان ومكان أو استعانة بالموظفين

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المؤسسة لإنهاء جميع خدماتهم إلكترونياً، معلنةً عن إغلاق جميع فروعها حول المملكة استجابةً للتوجيهات الحكومية الاحترازية، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكدت المؤسسة أنه ونظراً لإغلاق مكاتب الفروع فإنه يمكن للمستفيد تنفيذ جميع خدماته عن طريق زيارة صفحة الخدمات الإلكترونية بالموقع الإلكتروني للمؤسسة https://www.pension.gov.sa/Services، والتي تشتمل على الخدمات الإلكترونية كافة.

وأوضحت أن من شأن خدماتها الإلكترونية تسهيل وتسريع الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكدةً أنها وضمن جهودها مع الجهات الحكومية الأخرى سخَّرت جميع إمكاناتها التقنية لخدمة عملائها بالإضافة إلى حساب (العناية بالعملاء) على منصة تويتر @PPA_Care، أو بالتواصل على الرقمين (920014000) أو (8001248889) ، واستقبال جميع الطلبات من مقترحات واستفسارات وشكاوى، والإجابة عليها والتفاعل معها.

وبينت "التقاعد" وفي وقتٍ مبكر تفصيل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية والتي تضمنت خدمة حاسبة المعاش التقاعدي، وضم خدمة حكومي، وخدمة التحقق من التعريف بالمعاش، وخدمة البيانات المالية، إضافة إلى خدمة متابعة الطلبات، وخدمة تخصيص المستفيدين، وخدمة التعريف بالمعاش، وضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية - تبادل منافع، والعناية بالعملاء، وخدمة تقديم بيانات الخدمة، وخدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد، وتغيير حالة مستفيد، وخدمة تظلم، إضافة إلى خدمتي إخطار العودة للعمل، وخدمة بيانات المستفيدين.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، تولي قطاع الخدمات الرقمية أهمية بالغة في كافة مجالاتها المختلفة، حرصاً منها على أتمتة جميع معاملاتها كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها.