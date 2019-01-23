رابطة المحترفين والهيئة السعودية تناقشان الملكية الفكرية مع الأندية.. غداً

في ورشة عمل تستهدف مسؤولي التسويق والإعلام وقانونيين

تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، غداً الخميس، ورشة عمل تعريفية للملكية الفكرية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتستهدف الورشة مسؤولي التسويق والإعلام إلى جانب الممثلين القانونيين في الأندية، والتي تعد أولى ثمار الشراكة بين الرابطة والهيئة التي تم توقيعها الشهر الماضي في الرياض.

يُذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف التوعية بحقوق الملكية الفكرية واحترامها بما فيها العلامات التجارية، من خلال إقامة ورش العمل التعريفية، إضافة إلـى إقامة دورات للمختصين في الأندية لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، والوصول للمجتمع الرياضي وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية.