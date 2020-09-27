"التعليم": الاختبارات ستكون حضورياً في المدارس

في ظل إجراءات احترازية مشددة

أكد الدكتور مخضور الجدعاني أن وزارة التعليم وضعت خطة لاستقبال الطلاب حضورياً في المدارس لأداء الاختبارات حسب الصفوف؛ في ظل احترازات صحية مشددة عند الدخول والخروج، مشيراً إلى أنها واضحة لدى قادة المدارس.

وقال لـ"الإخبارية": إنه "بنهاية الأسبوع السابع من بداية التعليم عن بُعد ستكون هناك لجنة لتقييم هذا العمل، وهناك تفاؤل بتحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة في التعليم الرقمي".

وتوقع مهتمون بالوسط التعليمي، أن يستمر الفصل الأول من العام الدراسي الحالي عن بعد حتى تتدنى أرقام الاصابة بفيروس

كورونا المسجلة يومياً؛ حفاظاً على سلامة الطلاب ولمنع انتقال العدوى.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة خلال الفصل الأول عن بُعد لأول سبعة أسابيع؛ وذلك عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية؛ على أن يتم التقييم بعد خمسة أسابيع، والذي من المفترض أن يكون الأسبوع القادم للنظر في مدى استمرار التعليم عن بُعد فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول أو العودة للدراسة في المدارس.