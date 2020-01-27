وفد "حقوق الإنسان" بجازان يناقش عدد من القضايا مع المسئولين بالعارضة

"البقمي" نوه بدور الهيئة في حفظ الجانب الإنساني بما يضمنه الدين الإسلامي

التقى وفد من فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان، اليوم الاثنين، بمسئولين في محافظة العارضة شرق المنطقة يتقدمهم مدير الفرع عبدالله بن إدريس المباركي لمناقشة العديد من القضايا.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوفد محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي وذلك بمقر المحافظة، وفي بداية اللقاء رحب "البقمي" بمدير فرع الهيئة بالمنطقة ومرافقيه ، ونوه على أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ كرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم داعياً الله تعالى للجميع بالتوفيق والسداد .

ومن جهته أعرب " المباركي " عن شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد وجه الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بما يمكنها من اجل القيام بدورها النبيل والمهم على أكمل وجه إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشددا على أهمية أعمالها في تعزيز وكفالة حقوق الإنسان بجميع مناطق المملكة من خلال التصدي لقضايا حقوق الإنسان بشكل عام وعبر فرعها بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز.