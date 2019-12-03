تكريم ودورة لطالب أنقذ زميله من الغصة بمكة

"سمكري" يحث على تعلم الإسعافات الأولية

كرم مدير إدارة الإسعاف بالعاصمة المقدسة، الأخصائي يوسف جمال سمكري، الطالب علي نايف الكعبي؛ لإسعافه زميله الذي تعرض لغصة في فناء مدرسة محمد بن عبد الوهاب الابتدائية، بمكة المكرمة.

وعمل الطالب المكرم طريقة "هملك" للدفعات البطنية بشكل صحيح وناجح، بحضور مدير ومعلمي وطلاب المدرسة.

كما عرض على الطالب وولي أمره الالتحاق بدورة الأمير نايف للإسعافات الأولية مجانًا في الهيئة.

وأثنى مدير الإسعاف على ما قام به الطالب، وحث الطلاب على تعلم مهارات الإسعافات الأولية.

ومثل الطالب الكعبي ما قام به مع زميله الحارثي؛ حيث كانا يشاركان في المحاضرة التوعوية والتثقيفية التي قدمت للطلاب من هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.