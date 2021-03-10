عملية معقدة تُنهي معاناة "ثلاثيني" من ورم الكلية بمستشفى سليمان الحبيب

كاد يؤدي لاستئصالها.. والفحوصات الدقيقة والمنظار أنقذا الموقف

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إنهاء معاناة ثلاثيني من ورم في الكلية اليمنى بعملية دقيقة وناجحة تم فيها إزالة الورم بشكل كامل عبر المنظار.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بالمجموعة المدير الطبي لمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي: إن المريض جاء إلى المستشفى بعد اكتشاف وجود الورم أثناء عمله لفحص وقائي عبر الموجات الصوتية، وحاول التخلص منه عبر المنظار في عدد من المستشفيات؛ إلا أن الأطباء فيها أكدوا أن الخيار الوحيد أمامه هو الجراحة التقليدية، مع احتمال راجح لاستئصال الكلية بالكامل للتخلص من الورم.

وأضاف أن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى سليمان الحبيب أخضع المريض مجددًا لفحوصات طبية دقيقة عبر استخدام التصوير بالسونار والتصوير المقطعي؛ فبينت النتائج إمكانية إجراء العملية بالمنظار الجراحي، وبعد استكمال كل التحضيرات خضع المريض لعملية تحت تأثير مخدر عام، وإدخال أجهزة دقيقة عبر فتحات صغيرة في جدار البطن يتراوح طولها بين "5" إلى "10" ملم، وتم بحمد الله استئصال الورم بنجاح في أقل من نصف ساعة، وقد ساهمت كفاءة الفريق الطبي في إنجاح العملية والإبقاء على الكلية والحفاظ على سلامتها.

وتم تحويل المريض بعد العملية مباشرة إلى غرفة تنويم اعتيادية؛ حيث بقي فيها منومًا قيد العناية الطبية الحثيثة بالمستشفى لمدة يومين، قبل أن يخرج إلى منزله بعد استعادته بفضل الله لكامل صحته.

ووصف الحربش العملية بأنها كانت دقيقة لاعتبارات أن الإزالة كان لا بد أن تتم بشكل كامل ودون المساس بالكلية، وتم استخدام المنظار نظرًا لحساسية الموقع وقربه من أعضاء حيوية ومهمة.

وأضاف أن هذا النوع من الأورام غالبًا ما تكون صغيرة الحجم وحميدة في المراحل الأولى، ثم قد تتحول إلى خبيثة، وفي كل الأحوال يمكن إزالتها دون الحاجة لإزالة الكلية نفسها متى ما توفرت الإمكانيات المعينة على ذلك من كفاءات وتقنيات طبية متطورة.

يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق الكثير من الإنجازات الطبية الكبيرة، وحصد نظير تميزه العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، التي من أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، وبالجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام 2019م، كما حصل مؤخرًا على إشادة من اللجنة المحكمة لجائزة أداء الصحة للعام الماضي.