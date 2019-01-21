وفاة طالبة داخل الحرم الجامعي بجدة .. والدها ينعي واسمها يصل الترند

وسم شارك فيه الكثير من زميـلاتها وأقـاربها وسـط دعـواتهم لها بالرحمة

تُوفيت، صباح أمس الأحد، الطالبة شذا السلمي؛ داخل حرم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وفاة طبيعية في أثناء توجّهها إلى محاضراتها وطلبها العلم، فيما خيّم الحزن والأسى على زميلاتها بالجامعة بعد تلقيهم نبأ وفاتها.

ونعى والد الطالبة المواطن فهد السلمي؛ عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ابنته، وقال: "انتقلت ابنتي شذا، صباح اليوم، إلى رحمة الله في الحرم الجامعي، طالبة للعلم مصلية فرضها مرضية لربها ولوالديها، فاللهم إني راضٍ عن بنتي شذا فارضى عنها واغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما وصل اسم الطالبة #شذا_السلمي؛ الترند واحتل مكانة متقدمة ضمن الهاشتاقات الأكثر تفاعلاً؛ حيث شارك فيه الكثير من زميلاتها وأقاربها وسط دعواتهم لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.