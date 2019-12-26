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المملكة ودول العالم شهدت كسوفًا شمسيًّا حلقيًّا تاريخيًّا

شاهد.. لحظات نادرة ترصد بداية ونهاية الكسوف

رصَد مركز الفلك الدولي، نهاية الكسوف الحلقي من منطقة الظفرة؛ وذلك عقب توثيقه للحظات الكسوف الحلقي مع شروق الشمس.

وكانت دول العالم بما فيها المملكة ودول الخليج، قد شهدت صباح اليوم كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قُطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.