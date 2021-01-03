الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

قالت: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 02:16 PM

قالت: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231

الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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