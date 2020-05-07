





2

إجمالي الحالات 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها

مصر.. تسجيل 393 إصابة بكورونا.. و13 حالة وفاة

732

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و13 وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 7981 حالة؛ من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.