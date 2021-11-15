حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة والعيدابي
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.