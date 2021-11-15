حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة والعيدابي

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 09:42 AM

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة والعيدابي

حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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