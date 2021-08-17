شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة في شرطة المنطقة، ضبطت (55) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقد اتخذت الإجراءات النظامية، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.