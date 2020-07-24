الاتفاق يخسر تجربته الرابعة.. ويختتم ودياته غدًا أمام الثقبة

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجربته الرابعة أمام نظيره القادسية بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم القادسية بهدف في الدقيقة الـ13، وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي تغييرات عدة، وفي الدقيقة الـ69 أضاف القادسية الهدف الثاني.

وفي سياق متصل يخوض الاتفاق مباراته الودية الخامسة (الأخيرة) ضمن برنامجه الإعدادي، وسيستضيف فيها الثقبة يوم غد السبت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك في إطار تحضيراته لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/ 2020.