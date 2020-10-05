"الصحة" تقدم نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض فيروس كورونا

قالت الوزارة: ننصح دائماً بغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار

قدّمت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه في حال الإصابة بالإنفلونزا أو أي عدوى تنفسية أخرى، فإنه لابد من اتباع الإجراءات والخطوات الوقائية التي ننصح بها دائماً والمتمثلة في "غسل اليدين، أو تعقيمهما باستمرار، إلى جانب تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم والراحة، إضافة إلى الإكثار من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوية".

كما نصحتهم بضرورة الإقلاع عن التدخين؛ لأنه قد يزيد من احتمالية العدوى، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو، مؤكدة أهمية التواصل مع الطبيب المعالج، والاتصال على (937) إذا طرأت عليهم أيّ أعراض تنفسية.