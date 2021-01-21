زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبرص

على بعد 41 كيلومترًا من جنوب شرق نيقوسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال جزيرة قبرص.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي والمتوسطي بأن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترًا من جنوب شرق عاصمة جمهورية قبرص نيقوسيا التي يقطنها 200 ألف شخص، وكان على عمق 60 كيلومترًا.

بدورها ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنها رصدت زلزالًا بقوة 5 درجات في مدينة غازي ماغوستا.

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21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 07:18 PM

على بعد 41 كيلومترًا من جنوب شرق نيقوسيا

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبرص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال جزيرة قبرص.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي والمتوسطي بأن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترًا من جنوب شرق عاصمة جمهورية قبرص نيقوسيا التي يقطنها 200 ألف شخص، وكان على عمق 60 كيلومترًا.

بدورها ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنها رصدت زلزالًا بقوة 5 درجات في مدينة غازي ماغوستا.

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