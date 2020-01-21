بصورة.. كيف وصف السفير الصيني رحلته إلى "العلا"؟

أبدى إعجابه الشديد بها وبعمقها التاريخي

نشر السفير الصيني لدى السعودية "تشن وي تشينغ" صورة من رحلته لمحافظة العلا، مبديًا إعجابه الشديد بها، وبعمقها التاريخي، وإرثها الحضاري.

وكتب السفير الصيني عبر حسابه على "تويتر": "المشي في العلا حيث نشأت حضارات مزدهرة هنا منذ ألف عام. وأعجبني بصدق العمق التاريخي للمكان". مضيفًا: "رائعة هي السعودية".

وكان "تشينغ" قد أكد في تصريح سابق له أن السعودية تمتلك عوامل جذب متعددة للسياح الصينيين، بما يعزز التقارب والتشارك بين مواطني البلدَيْن الصديقَيْن. مشيدًا بخطوة إطلاق التأشيرات السياحية لزيارة السعودية.

يُذكر أن محافظة العلا منذ إعلان رؤية العلا توقيع قائد الرؤية الطموح، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لم تعد كالسابق؛ إذ أصبحت هذه المحافظة الشاهد على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها؛ إذ تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، تعيش اليوم عصر رؤية العلا الذي حولها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتعد محافظة العلا من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في السعودية، وتحوي آثارًا عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القدم، كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر. وهي مدينة سياحية متكاملة.



وتعد مدائن صالح أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.