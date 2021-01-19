"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365325 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357004 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6335 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1986 والحالات الحرجة 327 حالة.