"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365325 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6335 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1986 والحالات الحرجة 327 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365325 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6335 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1986 والحالات الحرجة 327 حالة.