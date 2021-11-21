في حي طريف بمدينة الرياض.. افتتاح المهرجان الدولي الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة العالمي للشباب 2021"

تستضيفه المملكة وبمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية

يفتتح عند السادسة من مساء غدٍ الاثنين في حي طريف بمدينة الرياض المهرجان الدولي الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة العالمي للشباب 2021" الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 20-27 نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية، ويُقام بالتعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والأولمبياد الخاص.

ويهدف المهرجان العالمي إلى التشديد على أهمية حفاظ الشباب على الصحة والنشاط، ومضاعفة دول العالم لجهودها أمام التحديات المستقبلية، عبر التشجيع على اتباع الطرق السليمة للحفاظ على الجسم والعيش وفق الوسائل الصحية السليمة وممارسة الرياضة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "نفخر باستضافة هذا المهرجان الافتراضي الدولي الكبير، حيث تفتح المملكة أبوابها مجددًا في الاستضافات المميزة عبر المساهمة في ترابط العالم أجمع وتحسين نمط الحياة لفئة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، والأولمبياد الخاص، هدفنا الموحد هو تشجيع مشاركة أكثر من 30.000 طفل من جميع أنحاء العالم في هذا المهرجان الافتراضي، تفخر المملكة بكونها المضيف الرسمي لهذا الحدث الذي يمتد من الرياض إلى العالم".

وقالت جوليا جوفيندين، الرئيس التنفيذي لشركة United Through Sports ، "لقد رشحت كل منظمة سفراء شباب خاصين بها لتمثيل منظماتهم ورياضتهم، وهم بتميزهم يلهموننا جميعًا على كل الأصعدة، حيث يمثلون القيم الأساسية للمساواة والتنوع والاندماج والقوة الحقيقية للرياضة ليس فقط لتغيير الحياة، ولكن لتغيير العالم؛ لقد أثر هذا الوباء على الجميع ولا ننوي العودة إلى الوراء، نحن نتطلع إلى الأمام، ولا نتكيف فقط للتعلم، ولكن لنعمل بشكل أفضل معًا".

يُذكر، أن هذا الحدث الذي يستمر على مدى أسبوع كامل في عدة رياضات في أنشطة (الماكس فيت – الأيرون فيت – المواهب – وتحدي IPC الشامل – تحدي اللياقة البدنية الموحد للأولمبياد الخاص)، من خلال طرق تنظيمية مميزة تُسهم في توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى الافتراضي العالمي الكبير.

ويشمل المهرجان العديد من الجوانب كالتعليم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في المهرجان مع تقديم ورش العمل والمؤتمرات والجلسات التفاعلية الحية التي تتناول موضوعات رياضية وعالمية.

على أن يشمل حفل الافتتاح والختام الافتراضي مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم ومن المدن المستضيفة للأولمبياد الذين توحدهم الرياضة نحو المستقبل.

يُذكر أن التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي متاح عبر: ‏https://riyadh2021.unitedthroughsports.com/en/registration