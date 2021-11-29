خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 24889 إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات

أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.